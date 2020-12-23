Павла Прилучного заподозрили в изменах Мирославе Карпович с коллегой по съемкам

Актера Павла Прилучного снова заподозрили в изменах, на этот раз звезде «Папиных дочек» Мирославе Карпович. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на коллег актера.

Еще на съемках первой части фильма «Клетка» к Прилучному проявляла большой интерес коллега по фильму Зепюр Брутян. Миниатюрная армянская актриса еще в прошлый раз сумела добиться симпатии актера. Об этом узнала бывшая супруга актера Агата Муцениеце и потребовала у мужа объяснений.

На съемках второй части роман у Павла и Зепюр начался снова, и об этом, по словам коллег, известно уже всей съемочной группе. Знает об этом и Карпович, хотя старается закрывать на это глаза.

Друзья Мирославы признаются журналистам, что она не знает, что делать с этими отношениями, и многим недовольна. Когда к актеру приезжают в гости дети, он просит Карпович уйти, и партнеры, хотя и живут вместе, часто ссорятся.

Кроме проблем с женщинами, у Павла есть и другие сложности. По инциденту с дракой в Калининграде, в которой пострадал актер, возбудили уголовное дело, а самому Прилучному помогли медики. Однако источники СМИ сообщают, что с мимикой у Павла есть сложности, и на себя прежнего он теперь не очень похож.