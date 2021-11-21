passion.ru
1 мин.

Павел Воля поехал в путешествие с детьми, оставив жену дома

Стендап-комик Павел Воля вместе с 8-летним сыном Робертом и 6-летней дочерью Софией отправились в своеобразный тур по России и Белоруссии, пока Ляйсан Утяшева была занята рабочими проектами в Москве. За время своего самостоятельного путешествия с наследниками Павел Воля проехал более пяти тысяч километров.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Фото: Global Look Press

Павел Воля рассказал о большом летнем путешествии с детьми. В него 42-летний комик отправился без супруги. Как рассказал Воля в шоу «Вечерний Ургант», она не смогла оставить рабочие проекты. «Поехали одни, Ляйсан у меня работящая жена, которая приносит хлеб», — отметил Павел в интервью.

Поездка Павла с сыном и дочерью позволила снять с супруги часть забот. «Я с детьми проехал пять тысяч километров. Съездили во все деревни: в Рязань, доехали до Башкирии, Пензы, в Белоруссию к Вадику Галыгину», — поделился Воля в разговоре с Иваном Ургантом.

Звезда шоу Comedy Club добавил, что сын вовсю стремится быть похожим на него. Профессию папы он определяет как «шутер», и уже пытается освоить ее сам, выдумывая собственные шутки.

Напомним, 35-летняя ведущая шоу «Танцы» Ляйсан Утяшева и юморист Павел Воля женаты с 2012 года. Они воспитывают двоих детей. Несмотря на частые выходы в свет и активную жизнь в соцсетях, пара лишь в мае этого года показала наследников.

Фото и видео: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; @liasanutiasheva/Instagram

Новости партнеров
О чем говорят