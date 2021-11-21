Павел Воля поехал в путешествие с детьми, оставив жену дома
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Фото: Global Look Press
Павел Воля рассказал о большом летнем путешествии с детьми. В него 42-летний комик отправился без супруги. Как рассказал Воля в шоу «Вечерний Ургант», она не смогла оставить рабочие проекты. «Поехали одни, Ляйсан у меня работящая жена, которая приносит хлеб», — отметил Павел в интервью.
Поездка Павла с сыном и дочерью позволила снять с супруги часть забот. «Я с детьми проехал пять тысяч километров. Съездили во все деревни: в Рязань, доехали до Башкирии, Пензы, в Белоруссию к Вадику Галыгину», — поделился Воля в разговоре с Иваном Ургантом.
Звезда шоу Comedy Club добавил, что сын вовсю стремится быть похожим на него. Профессию папы он определяет как «шутер», и уже пытается освоить ее сам, выдумывая собственные шутки.
Напомним, 35-летняя ведущая шоу «Танцы» Ляйсан Утяшева и юморист Павел Воля женаты с 2012 года. Они воспитывают двоих детей. Несмотря на частые выходы в свет и активную жизнь в соцсетях, пара лишь в мае этого года показала наследников.
Фото и видео: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; @liasanutiasheva/Instagram