Павел Воля поехал в путешествие с детьми, оставив жену дома

Павел Воля рассказал о большом летнем путешествии с детьми. В него 42-летний комик отправился без супруги. Как рассказал Воля в шоу «Вечерний Ургант», она не смогла оставить рабочие проекты. «Поехали одни, Ляйсан у меня работящая жена, которая приносит хлеб», — отметил Павел в интервью.

Поездка Павла с сыном и дочерью позволила снять с супруги часть забот. «Я с детьми проехал пять тысяч километров. Съездили во все деревни: в Рязань, доехали до Башкирии, Пензы, в Белоруссию к Вадику Галыгину», — поделился Воля в разговоре с Иваном Ургантом.