Ляйсан Утяшева и Павел Воля впервые показали детей
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Фото: Starface
35-летняя ведущая шоу «Танцы» Ляйсан Утяшева и юморист Павел Воля женаты с 2012 года и воспитывают двоих детей. Несмотря на то, что пара очень часто появляется вместе на различных светских мероприятиях, сына Роберта и дочь Софию они не показывали общественности.
На днях старшему ребенку пары Роберту исполнилось 8 лет. Ляйсан опубликовала трогательное видео, на котором хорошо видно лицо мальчика, дополнив его поздравлением со словами любви и поддержки.
«Наш первый... Ты пришёл в этот мир с мамиными глазами и с ямочкой на щечке, как у неё... Ангел мой! Собрал меня в кучу, как настоящий мужчина и заставил взрослеть, ты во всем такой!!! Мы можем говорить часами, с тобой так интересно! Можем ходить в походы и строить дома каждые выходные из всех подручных средств ... Играть в машинки, теннис, баскетбол… Танцевать под твой любимый «Muse» и смотреть фильмы про природу... Роберт, это счастье быть твоей мамой!!» – написала Утяшева.
Буквально за неделю до этого свое шестилетие отпраздновала дочь юмориста и гимнастки София. Девочка первая получила от мамы в подарок видео с воспоминаниями о взрослении, состоящее, в основном, из фотографий с отцом.
Ляйсан отметила, что дочь для своих лет очень мудрая и умная: 2 года играет в теннис, любит танцевать и уже освоила рояль.
Фото: @liasanutiasheva/Instagram, Starface
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