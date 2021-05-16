Ляйсан Утяшева и Павел Воля впервые показали детей

35-летняя ведущая шоу «Танцы» Ляйсан Утяшева и юморист Павел Воля женаты с 2012 года и воспитывают двоих детей. Несмотря на то, что пара очень часто появляется вместе на различных светских мероприятиях, сына Роберта и дочь Софию они не показывали общественности.

На днях старшему ребенку пары Роберту исполнилось 8 лет. Ляйсан опубликовала трогательное видео, на котором хорошо видно лицо мальчика, дополнив его поздравлением со словами любви и поддержки.

«Наш первый... Ты пришёл в этот мир с мамиными глазами и с ямочкой на щечке, как у неё... Ангел мой! Собрал меня в кучу, как настоящий мужчина и заставил взрослеть, ты во всем такой!!! Мы можем говорить часами, с тобой так интересно! Можем ходить в походы и строить дома каждые выходные из всех подручных средств ... Играть в машинки, теннис, баскетбол… Танцевать под твой любимый «Muse» и смотреть фильмы про природу... Роберт, это счастье быть твоей мамой!!» – написала Утяшева.