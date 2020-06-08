Павел Прилучный потратил 400 тысяч на лечение Агаты Муцениеце в элитной частной клинике
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Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
32-летний актер сериала «Мажор» Павел Прилучный помог своей супруге Агате Муцениеце, которая недавно решила с ним расстаться.
Агата Муцениеце недавно стала пациенткой клинического госпиталя «Лапино». Там актриса проходит курс процедур от бронхита. Оплатил лечение в размере 400 тысяч рублей Павел Прилучный, сообщает Peopletalk.
Напомним, что о расставании Прилучного и Муцениеце стало известно в начале года. Тогда Агата обвинила Павла в неадекватном и недостойном поведении и в жестоком обращении с ней и детьми — 4-летней дочкой Мией и 7-летним сыном Тимофеем. Сам Прилучный эти обвинения отвергает. В середине мая, актриса официально подала документы на развод.
Фото и видео: Instagram
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