Павел Прилучный потратил 400 тысяч на лечение Агаты Муцениеце в элитной частной клинике

Напомним, что о расставании Прилучного и Муцениеце стало известно в начале года. Тогда Агата обвинила Павла в неадекватном и недостойном поведении и в жестоком обращении с ней и детьми — 4-летней дочкой Мией и 7-летним сыном Тимофеем. Сам Прилучный эти обвинения отвергает. В середине мая, актриса официально подала документы на развод.