Павел Прилучный попросил СМИ оставить его в покое

Павел Прилучный в своем блоге обратился к СМИ, которые рассказали о его многочисленных проблемах и попросил их не лезть в его жизнь. По его мнению, это самый настоящий буллинг.

Так, ранее СМИ сообщили о том, что у Павла после развода много долгов, с которыми он едва справляется.

«Уважаемые желтушные СМИ, буду обращаться к вам «знатоки». Я, честно говоря, не знаю откуда вы берете эту гнилую информацию про меня, но, если уж вы хотите что-то написать, обратитесь к моему менеджеру, директору, они вам все расскажут. Что же вы обманываете людей-то? Некрасиво! Некрасиво, подло и позорно придумывать себе ради рейтингов какие-то незамысловатые названия статей. Что же вы за люди там собрались такие гнилые? Неприятные. Знатоки, я не достоин вашего внимания. Я желаю вам счастья в личной жизни и обратите внимание на людей из шоу-бизнеса. Я не оттуда, мне пиар не нужен. Спасибо вам большое!» — заявил Прилучный в своем блоге.

Не обошли комментариями и его отношения с Мирославой Карпович – издания ссылаются на неких инсайдеров, которые заявляют, что он до сих пор не представляет актрису друзьям, как свою девушку, и называет ее няней для своих детей.

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