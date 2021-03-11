Павел Прилучный похудел на 12 килограммов ради роли узника концлагеря

Прилучный добавил, что съемки шли на холоде в Петербурге и Кронштадте. Иногда у актеров немели губы от напряжения. Как пишет «Российская газета», Павел снимался в робе, под которой его тело обматывали целлофаном. Специально для картины он учился управлять самолетом.

Фильм «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова выйдет на экраны в апреле 2021 года. Он расскажет о герое Советского Союза, который провел полгода в лагере смерти «Заксенхаузен». 8 февраля 1945 года десять узников захватили немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 и совершили на нем побег из концлагеря. Управлял воздушным судном Михаил Девятаев.

Ранее Павел Прилучный в своем блоге обратился к СМИ, которые рассказали о его многочисленных проблемах и попросил их не лезть в его жизнь. По его мнению, это самый настоящий буллинг.