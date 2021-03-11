Павел Прилучный похудел на 12 килограммов ради роли узника концлагеря
Фото: instagram.com/bugevuge
Как уточнил Прилучный, в 1945 году узник совершил побег из немецкого концлагеря на угнанном самолете. Чтобы быть похожим на заключенного, весившего 40 килограммов, ему пришлось соблюдать строгую диету. Звезда признался, что «сидел на рисе и воде».
Прилучный добавил, что съемки шли на холоде в Петербурге и Кронштадте. Иногда у актеров немели губы от напряжения. Как пишет «Российская газета», Павел снимался в робе, под которой его тело обматывали целлофаном. Специально для картины он учился управлять самолетом.
Фильм «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова выйдет на экраны в апреле 2021 года. Он расскажет о герое Советского Союза, который провел полгода в лагере смерти «Заксенхаузен». 8 февраля 1945 года десять узников захватили немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 и совершили на нем побег из концлагеря. Управлял воздушным судном Михаил Девятаев.
Ранее Павел Прилучный в своем блоге обратился к СМИ, которые рассказали о его многочисленных проблемах и попросил их не лезть в его жизнь. По его мнению, это самый настоящий буллинг.
Фото: Instagram/@bugevuge
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