Агата Муцениеце призналась, что стала инициатором примирения с Павлом Прилучным

«Тимин день рождения прошел прекрасно. Я не снимала его особо по понятным причинам. Пришел папа, а он же вообще не любит, когда его снимают. Могу сказать, что мы молодцы – наладили коммуникацию. И для меня было большим подарком, что он пришел на день рождения. Я думаю, что для Тимоши тоже. Он счастлив был видеть и маму, и папу. Мы сами несем ответственность за наших детей. Надо по максимуму стараться делать так, чтобы они были счастливыми. Засунуть подальше свои эмоции и эгоизм подальше и стараться ради них. У нас пока плохо это получалось», — рассказала Агата в выпуске.