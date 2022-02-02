Агата Муцениеце призналась, что стала инициатором примирения с Павлом Прилучным
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Фото: Instagram @agataagata
Актриса и телеведущая рассказала, что именно она сделала шаг на встречу примирению. Агата и Павел воссоединились ради праздника в честь дня рождения сына Тимофея. Актеры провели день в парке аттракционов. Поклонники пары тогда очень ждали, что Прилучный и Муцениеце решат восстановить отношения, спустя два года после развода.
Ведущая шоу «Голос. Дети» в своем YouTube шоу рассказала, что была искренне рада видеть бывшего супруга на дне рождения их общего сына, а также отметила, что не стала в подробностях снимать все происходящее из уважения к Павлу Прилучному, который не очень любит появляться на съемках в сети.
«Тимин день рождения прошел прекрасно. Я не снимала его особо по понятным причинам. Пришел папа, а он же вообще не любит, когда его снимают. Могу сказать, что мы молодцы – наладили коммуникацию. И для меня было большим подарком, что он пришел на день рождения. Я думаю, что для Тимоши тоже. Он счастлив был видеть и маму, и папу. Мы сами несем ответственность за наших детей. Надо по максимуму стараться делать так, чтобы они были счастливыми. Засунуть подальше свои эмоции и эгоизм подальше и стараться ради них. У нас пока плохо это получалось», — рассказала Агата в выпуске.
Фото: GlobalLookPress