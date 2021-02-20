Павел Деревянко рассказал об отношениях с детьми после развода: «Говорю дочке, у тебя классные родители»

Совсем скоро актера Павла Деревянко можно будет увидеть сразу в двух премьерах — «Конек-Горбунок», а на канале «СТС» — новый сезон сериала «Дылды». Несмотря на недавнее расставание с гражданской женой, у него хватает времени и на работу, и на воспитание двух своих дочерей. Об этом он рассказал в беседе с журналистами издания Teleprogramma.

По его словам, он поддерживает с бывшей возлюбленной дружеские отношения, и отлично справляется с детьми. Недавно он ездил в отпуск вместе с друзьями и своей старшей десятилетней дочкой Варварой.

«Мы отдыхали в большой компании: с Марюсом Вайсбергом, Наташей Бардо и их сыном — моим крестником. Был еще один мой близкий друг с женой и несколько других семей. У нас сложилась очень теплая ненапряженная компания. Я часто говорю дочке: "Ты счастливый человек, потому что у тебя такие классные родители, с правильным вкусом". Я смею надеяться, что и у меня, и у Даши», — заявил он.

Ранее имя Павла Деревянко прозвучало в критическом замечании режиссера Никиты Михалкова, который негативно выразился относительно многих актеров, которые активно демонстрируют свою политическую позицию. Так, по словам Михалкова, стоимость одного съемочного дня у Павла составляет около 300 тысяч рублей. Высокую зарплату приписали и актрисе Саше Бортич, однако она прокомментировала это, заявив, что это просто смешно.

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