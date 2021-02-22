Павел Деревянко рассказал о своей сентиментальности: «Всегда плачу на мультфильмах»

В начале интервью знаменитость призналась зрителям, за что он так любит мультфильмы: «За правдивость и честность. Они мне «заходят» так, что за душу берут. Я на них плачу всегда. На фильмах не плачу, а вот на мультиках да».

«Позавчера я посмотрел ''Мадагаскар 2'' — как же талантливо американцы пишут сценарии! Например, возьмем мультфильм ''ВАЛЛ-И''. Меня так растрогало это все и в такое странное состояние меня это ввергло, что даже слов не было. Мы спускались с лестницы с Марюсом Вайсбергом, и он говорит: ''Даааа, круто! Вот как они это делают? И тут у меня начинается неконтролируемая истерика — я начинаю буквально рыдать. Льются слезы очищения, радости, чего угодно», — рассказал актер.