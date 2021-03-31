Павел Деревянко ответил назвавшему его гонорары Никите Михалкову — «Было неприятно»

Как уточнил Павел, ранее он к Михалкову относился с большим почтением и сейчас его уважает, несмотря на то, что тот «сеет зерно сомнений». «Не совсем корректно назвал сумму. Расценки немножко другие. Мне, конечно, было неприятно», — добавил он.

Актер считает, что Михалков противоречит своим словам, так как сначала не хотел переходить на личности, а позже начал перечислять зарплаты отдельных звезд. Как пишет KP.Ru, после слов режиссера на Деревянко обрушилась критика, теперь он старается держаться подальше от политики.

В середине декабря Павел Деревянко и его теперь уже бывшая гражданская жена Дарья Мясищева вышли в эфир, чтобы рассказать подписчикам детали своего расставания. Актер и его возлюбленная были в отношениях 10 лет, за это время у них родились две дочери: Варя и Саша. Вскоре появились слухи о том, что Павел закрутил роман с Аглаей Тарасовой. Вместе они появились на премьере фильма «Огонь», где вдвоем позировали фотографам на красной дорожке.