Паулина Андреева, Светлана Бондарчук, Равшана Куркова и другие везды на вечеринке RuArts на фестивале «Кинотавр»

Сопредседатель попечительского совета «Кинотавра» Марианна Сардарова и фонд RuArts в четвертый раз представили выставочную программу в рамках фестиваля. В этом году для гостей юбилейного «Кинотавра» были открыты два проекта: выставка «Рушники» известного московского стрит-арт художника Zoom заняла фойе Зимнего театра, а надувная скульптура Саши Фроловой «Speculum Iridescent» разместилась в розарии гранд-отеля «Жемчужина».
Фото: Анна Темерина
Посетили мероприятие Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Анна Чурина, Равшана Куркова, Катерина Шпица, Светлана Бондарчук, Аглая Тарасова и многие другие знаменитости.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Анна Темерина
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