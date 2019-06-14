Паулина Андреева, Светлана Бондарчук, Равшана Куркова и другие везды на вечеринке RuArts на фестивале «Кинотавр»

Сопредседатель попечительского совета «Кинотавра» Марианна Сардарова и фонд RuArts в четвертый раз представили выставочную программу в рамках фестиваля. В этом году для гостей юбилейного «Кинотавра» были открыты два проекта: выставка «Рушники» известного московского стрит-арт художника Zoom заняла фойе Зимнего театра, а надувная скульптура Саши Фроловой «Speculum Iridescent» разместилась в розарии гранд-отеля «Жемчужина».