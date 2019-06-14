logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Паулина Андреева, Светлана Бондарчук, Равшана Куркова и другие везды на вечеринке RuArts на фестивале «Кинотавр»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 19

Паулина Андреева

Фото: Анна Темерина
В рамках 30 открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» состоялся коктейль Фонда RuArts.

Сопредседатель попечительского совета «Кинотавра» Марианна Сардарова и фонд RuArts в четвертый раз представили выставочную программу в рамках фестиваля. В этом году для гостей юбилейного «Кинотавра» были открыты два проекта: выставка «Рушники» известного московского стрит-арт художника Zoom заняла фойе Зимнего театра, а надувная скульптура Саши Фроловой «Speculum Iridescent» разместилась в розарии гранд-отеля «Жемчужина».

Фото: Анна Темерина

Посетили мероприятие Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Анна Чурина, Равшана Куркова, Катерина Шпица, Светлана Бондарчук, Аглая Тарасова и многие другие знаменитости.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба / Анна Темерина

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Гороскоп
Загрузка...