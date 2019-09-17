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Шикарные интерьеры, платье от элитного бренда: стали известны подробности свадьбы Бондарчука и Андреевой

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Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Молодожены выбрали необычное место, где будут встречать гостей.

17 сентября под венец отправятся Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Актриса и режиссер встречаются с 2015 года.

Федор и Паулина пригласили на торжество, которое состоится в Санкт-Петербурге, около 200 гостей. А встречать их будут в роскошных старинных интерьерах особняка XVIII века, сообщает телеграм-канал Mash.

30-летняя Паулина Андреева вовсю готовится к торжеству: в элитном отеле на Невском проспекте с ней находятся стилист Наталья Коваленкова и организатор VIP-торжеств Андрей Фомин. Известно, что сегодня вечером на невесте будет платье от Maison Bohemique.

Для Паулины Андреевой брак станет первым, а Федор Бондарчук в 2016 году развелся с супругой Светланой после 30 лет отношений.

Напомним, 13 сентября в Москве отгремела свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Прочитать о торжестве можно здесь.

Текст: Галина Нежнева

Фото: kinopoisk.ru, Komsomolskaya Pravda, Ekaterina Tsvetkova, Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov/ Global Look press

Видео: Телеканал Ю

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