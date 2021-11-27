Ксения Бородина примерила туфли за 100 тыс рублей и удивила подписчиков излишней худобой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @borodylia/Instagram
Ксения опубликовала фото образа для вечеринки на которую она отправилась в пятницу вечером. Звезда позирует перед камерой в сером платье ультра-мини, накинув на плечи оверсайз пиджак. Бородина подчеркнула стройные ноги массивными туфлями на платформе цвета фуксии Medusa Aevitas от Versace, стоимостью 95900 рублей.
«Каждая женщина - немного кошка... Не подходит к тем, кто ей неприятен. Фырчит на тех, кто пытается обидеть. И ластится к тому, кто любит ее и кого обожает она», — подписала кадр ведущая.
Во время вечеринки Ксения сняла пиджак и устроила жаркие танцы в обтягивающем платье, продемонстрировав стройную фигуру и декольте.
Последнее время внешний вид телеведущей то и дело вызывает массу вопросов и беспокойств со стороны ее подписчиков. Этот раз не стал исключением. Фолловеры звезды считают, что Ксения стала слишком худой после развода с экс-супругом Курбаном Омаровым. Возможно, причина стройных ног Ксении действительно связана со стрессом на фоне расставания, или же с бесконечными тренировками ради участия в «Ледниковом периоде».
После скандального развода с бизнесменом и блогером Курбаном Омаровым Бородина стала чаще появляться на светских тусовках и выбирать все более откровенные образы.
Фото и видео: Instagram