Ксения Бородина примерила туфли за 100 тыс рублей и удивила подписчиков излишней худобой

«Каждая женщина - немного кошка... Не подходит к тем, кто ей неприятен. Фырчит на тех, кто пытается обидеть. И ластится к тому, кто любит ее и кого обожает она», — подписала кадр ведущая.

Во время вечеринки Ксения сняла пиджак и устроила жаркие танцы в обтягивающем платье, продемонстрировав стройную фигуру и декольте.

Последнее время внешний вид телеведущей то и дело вызывает массу вопросов и беспокойств со стороны ее подписчиков. Этот раз не стал исключением. Фолловеры звезды считают, что Ксения стала слишком худой после развода с экс-супругом Курбаном Омаровым. Возможно, причина стройных ног Ксении действительно связана со стрессом на фоне расставания, или же с бесконечными тренировками ради участия в «Ледниковом периоде».

После скандального развода с бизнесменом и блогером Курбаном Омаровым Бородина стала чаще появляться на светских тусовках и выбирать все более откровенные образы.