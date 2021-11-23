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Постройневшая Ксения Бородина похвасталась точеными ногами в мини

С каждым сезоном тренд на кожу только набирает обороты и уж точно не собирается сдаваться. Ксения Бородина, например, наряжается в брутальные текстуры с головы до ног, и выглядит в образе подружки рокера максимально эффектно. Этому и предлагаем поучиться у ведущей, а заодно — поискать мотивацию на тренировки: после участия в шоу «Ледниковый период» звезда заметно похудела.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Бородина

Фото: Instagram @borodylia

Ксения выстроила монохромный черный образ. В главный ролях — косуха в паре с асимметричной мини-юбкой с грубой металлической фурнитурой. Объединяет дерзкий кожаный тандем фактурный трикотаж — водолазка с интригующим вырезом. Завершили аутфит узнаваемые ботинки Prada на тракторной подошве. Ведущая прокомментировала, что ей нравится носить их в комплекте со съемными «карманами», которые стилист Анастасии Решетовой Алеко Надирян рекомендовал спрятать в дальний ящик.

Ксения Бородина

Ксения Бородина

Фото: Instagram @borodylia

Ранее мы обсуждали самую актуальную обувь на остаток осени и грядущую зиму. В списке фаворитов — базовые черные сапоги, которые, в зависимости от силуэта, впишутся в абсолютно любые образы. 10 стильных моделей и примеры удачных сочетаний ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram @borodylia

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