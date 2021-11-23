Постройневшая Ксения Бородина похвасталась точеными ногами в мини
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @borodylia
Ксения выстроила монохромный черный образ. В главный ролях — косуха в паре с асимметричной мини-юбкой с грубой металлической фурнитурой. Объединяет дерзкий кожаный тандем фактурный трикотаж — водолазка с интригующим вырезом. Завершили аутфит узнаваемые ботинки Prada на тракторной подошве. Ведущая прокомментировала, что ей нравится носить их в комплекте со съемными «карманами», которые стилист Анастасии Решетовой Алеко Надирян рекомендовал спрятать в дальний ящик.
Фото: Instagram @borodylia
Ранее мы обсуждали самую актуальную обувь на остаток осени и грядущую зиму. В списке фаворитов — базовые черные сапоги, которые, в зависимости от силуэта, впишутся в абсолютно любые образы. 10 стильных моделей и примеры удачных сочетаний ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram @borodylia