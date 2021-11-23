Сегодня в 19:40 1 мин.

Постройневшая Ксения Бородина похвасталась точеными ногами в мини

С каждым сезоном тренд на кожу только набирает обороты и уж точно не собирается сдаваться. Ксения Бородина, например, наряжается в брутальные текстуры с головы до ног, и выглядит в образе подружки рокера максимально эффектно. Этому и предлагаем поучиться у ведущей, а заодно — поискать мотивацию на тренировки: после участия в шоу «Ледниковый период» звезда заметно похудела.