Парный look и страстные взгляды: Боярская впервые за долгое время вышла в свет с Матвеевым

Напомним, что Елизавтеа Боярская и Максим Матвеев женаты уже 11 лет и воспитывают двоих сыновей. Недавно актриса призналась, что семейная жизнь и быт стали для нее большим испытанием. Елизавета Боярская объяснила, что в детстве ее не привлекали к помощи по хозяйству. Поэтому к началу семейной жизни с супругом оказалось, что некоторые обычные домашние дела она выполнять просто не умеет.