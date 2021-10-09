Парный look и страстные взгляды: Боярская впервые за долгое время вышла в свет с Матвеевым
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Фото: East News Russia
Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса порадовала поклонников редким совместным появлением на светском мероприятии. Елизавета Боярская и Максим Матвеев лично поддержали новый проект «Любовные письма» Pop-up театра Семена Александровского.
Для выхода супруги выбрали парный look, отдав предпочтение черному цвету. Елизавета Боярская появиласьв двубортном жакете и прямых брюка, дополнив образ остроносыми бежевыми лодочками. Максим Матвеев сопровождал жену в костюме-тройке и светло-бежевых ботинках. Ну, а страстные взгляды, один из которых и оказался запечатлен на кадре, появившимся на странице актрисы, добавили выходу эмоциональности.
Фото: @lizavetabo/Instagram
Напомним, что Елизавтеа Боярская и Максим Матвеев женаты уже 11 лет и воспитывают двоих сыновей. Недавно актриса призналась, что семейная жизнь и быт стали для нее большим испытанием. Елизавета Боярская объяснила, что в детстве ее не привлекали к помощи по хозяйству. Поэтому к началу семейной жизни с супругом оказалось, что некоторые обычные домашние дела она выполнять просто не умеет.
Фото и видео: @lizavetabo, @maxim_matveev/Instagram; East News_