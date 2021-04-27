Елизавета Боярская призналась, что семейная жизнь стала большим испытанием для нее

Елизавета Боярская в интервью журналу Psychologies призналась, что после брака столкнулась с огромным стрессом. Причиной его стал быт – оказалось, что в детстве никто не требовал у Лизы помощи по хозяйству, и она столкнулась с тем, что многого не умеет, и вести постоянно быть не так уж просто.

«Меня никогда не просили помочь убрать, погладить, постирать — мама все делала сама. И когда я вдруг окунулась в семейную жизнь, для меня это оказалось жутким стрессом. Пришлось всему учиться с нуля. И Максим меня в этом очень поддерживал и подбадривал: «У тебя все получается. Ты молодец!», – признается актриса.

С мужем ей повезло – ее супруг Максим Матвеев оказался не только прекрасным отцом, но и был в состоянии помочь жене по дому. Свою личную жизнь пара не ввносит на всеобщее обозрение, однако все знают, что они воспитывают двух прекрасных сыновей.

Сама Елизавета очень радуется тому, что ей достался такой расторопный супруг.

«Он может и приготовить, и погладить, и уложить детей, и постирать, и погладить, и сходить за продуктами».

Актриса признается, что для сыновей муж – настоящий авторитет. Если с ней старший сын еще может поспорить, то отца слушается беспрекословно. Однако он не только воспитывает мальчиков, но и играет с ними, активно занимается спортом.

«Максим лояльный, добрый, но строгий. По-пацански, по-мужски разговаривает с детьми. И это прекрасно!», – радуется Боярская.