«Папы любят, когда их любят»: Дмитрий Колдун показал нежное фото с подросшей дочкой
Фото: www.instagram.com/koldunmedia/
Дмитрий Колдун прославился после участия в популярных музыкальных проектах. Высокий брюнет не может пожаловаться на отсутствие поклонниц, но уже много лет его сердце принадлежит одной женщине — супруге Виктории, с которой растит 7-летнего Яна и 4-летнюю Алису.
В Instagram Дмитрий часто показывает наследников. В очередной раз он опубликовал нежное фото с подросшей милашкой-дочерью. Но пост он приурочил к важной для себя дате — дню рождения отца.
«В этот день мой любимый папа отмечал день рождения. Любите пап. Папы любят, когда их любят», — подписал он снимок, где с теплотой обнимает Алису.
«Берегите пап! Это единственный мужчина, который будет любить вас всю жизнь... Просто так», «Глаза у дочи твои. Милые такие вы», «Доча с папиными глазами», «Милота», «Дочки папины, они такие! Папа рядом — как самовар начищенный! Мило до невозможности! И глаза папины!», «Счастливое детство — это когда есть не только мама, но и сильный, уверенный и надежный папа!», «Какие же вы красивые!», «Вы с дочей — просто чудо», — появились под фото комментарии поклонников Колдуна.
Дмитрий Колдун встречался с будущей женой еще со школы, а законными супругами они стали в январе 2012 году.
Фото: Instagram Дмитрия Колдуна
Видео: Dmitry Koldun
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