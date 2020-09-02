«Папы любят, когда их любят»: Дмитрий Колдун показал нежное фото с подросшей дочкой

Дмитрий Колдун прославился после участия в популярных музыкальных проектах. Высокий брюнет не может пожаловаться на отсутствие поклонниц, но уже много лет его сердце принадлежит одной женщине — супруге Виктории, с которой растит 7-летнего Яна и 4-летнюю Алису.

В Instagram Дмитрий часто показывает наследников. В очередной раз он опубликовал нежное фото с подросшей милашкой-дочерью. Но пост он приурочил к важной для себя дате — дню рождения отца.

«В этот день мой любимый папа отмечал день рождения. Любите пап. Папы любят, когда их любят», — подписал он снимок, где с теплотой обнимает Алису.