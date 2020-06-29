«Папина дочка»: 46-летняя певица Натали показала архивное фото с любимым отцом

«Папе тут 46 ? Обалденно выглядит ! Вот секрет вашей красоты и молодости!», «Папа прямо атлет!💪», «Одно лицо)ну надо же!) Такая редкость, но здесь — по факту)))», «Наташенька крепись,видно что ты с папой была одно целое», «Папина дочка😘 мои соболезнования..», «Вы Очень похожи 😊с отцом», «Кого-кого, а Вас точно в роддоме не перепутали😁. Сразу видно - папина дочь😍», «Папина доча!!!👍», «Светлая память вашему папе , вы так с ним похожи , просто одно лицо», «Папина дочка!!!👏», «Как похожа на отца», «Папины губы😋», «Похожи на папу) 🙏», «Какие Вы красивые с папой! 👏🌷🥀🌹 светлая память ему!», «На папу похожа)», — комментируют фото подписчики.