Памела Андерсон в честь своего 53-летия подразнила фанатов «горячим» фото
Фото: R4924/italyphotopress, via www.i/ Global Look press
Секс-символу 90-х Памеле Андерсон исполнилось 53 года. В своем микроблоге модель, звезда Playboy и актриса поблагодарила поклонников за пожелания в свой адрес. А публикацию именинница сопроводила «горячим» фото, на котором позирует лежа на животе и без одежды.
«С днем рождения», «Идеальные ножки», «Ух ты, какая!», «С днем рождения, неповторимая», «С днем рождения, королева и моя любовь», «Пэмми», «Самая горячая канадка», «Посылаем вам любовь и объятия в день рождения», «Ты такая красивая», «Я тоже отмечаю твой день рождения», «Ты такая красивая», «Надеюсь, день твоего рождения такой же прекрасный, как и ты», — полетели комментарии под дразнящее фото.
Памела Андерсон к своим 53-м успела многое: сняться в 50 фильмах, украсить собой десятки обложек глянцевых изданий, завоевать славу самой красивой и фигуристой блондинки, пять раз выйти замуж и родить двоих детей.
О том, как выглядела Памела Андерсон в начале своей карьеры, читайте в нашей постоянной рубрике «Было-стало».
Фото: Instagram Памелы Андерсон, R4924/italyphotopress, via www.i, Manuel Romano, Florian David, Philippe Farjon/ Global Look press, East News, Getty Images
Видео: BayWatch
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