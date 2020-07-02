Памела Андерсон в честь своего 53-летия подразнила фанатов «горячим» фото

«С днем рождения», «Идеальные ножки», «Ух ты, какая!», «С днем рождения, неповторимая», «С днем рождения, королева и моя любовь», «Пэмми», «Самая горячая канадка», «Посылаем вам любовь и объятия в день рождения», «Ты такая красивая», «Я тоже отмечаю твой день рождения», «Ты такая красивая», «Надеюсь, день твоего рождения такой же прекрасный, как и ты», — полетели комментарии под дразнящее фото.

Памела Андерсон к своим 53-м успела многое: сняться в 50 фильмах, украсить собой десятки обложек глянцевых изданий, завоевать славу самой красивой и фигуристой блондинки, пять раз выйти замуж и родить двоих детей.

О том, как выглядела Памела Андерсон в начале своей карьеры, читайте в нашей постоянной рубрике «Было-стало».