Темные волосы и ослепительная улыбка: как выглядела самая «горячая» блондинка 1990-х Памела Андерсон в юности

Окончив школу в 18 лет, юная Памела сразу же стала работать учителем физкультуры. И вскоре на одном из футбольных матчей ее красоту заметили (к тому времени она уже стала яркой блондинкой) и показали на большом экране стадиона. Эти кадры увидел представитель одной из пивоваренных компаний и предложил Андерсон сняться в их рекламе.

Нельзя сказать, что слава свалилась на Памелу молниеносно: до дебюта в Playboy оставалось еще несколько лет, но в то же время молодая красавица без работы не сидела, Участвуя в разных небольших рекламных проектах.

О Пем заговорили, когда в 1989-м она, 22-летняя красавица появилась в глянце и в одночасье стала мечтой миллионов мужчин по всему миру. В будущем она украсит обложки Playboy не раз.