Памела Андерсон увела мужа из семьи: «Разрушительница очага»

Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз, за своего телохранителя, который охранял ее во время самоизоляции. Кроме того, блондинка удалилась из социальных сетей, и, кажется, абсолютно счастлива.

Но счастье актрисы, как стало известно, было построено на чужом несчастье.

Как пишет New York Post, сожительница Дэна Хейхерста, нового супруга Памелы обвинила его в предательстве. По ее словам, он изменил ей с Андерсон.

«Грустно, что люди радуются за них, в то время как вся эта история началась с обмана, отрицаний и разрушения жизней всех причастных», — возмущается 42-летняя Кэри.

Она рассказала, что во время отношений с Хейхерстом у нее родился ребенок, кроме того я уу мужчины уже было двое детей, которыми занималась Кэри. В том числе и в те ночи, когда Дэн оставался у Памелы на ночь.

Кэри добавляет, что мужчина никому из родственников не рассказал о том, что собирается жениться на актрисе:

«Он написал маме накануне церемонии, сказал, что женится завтра и попросил никому об этом не говорить».