Пальто в пол, огромные очки: Алла Пугачева в готичном образе прогулялась по ночной Москве
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Фото: Starface
В молодости Алла Пугачева предпочитала объемные одежды, скрывающие фигуру, а теперь певица вовсю щеголяет в молодежных образах. Примадонна любит носить джинсы, стильные аксессуары, мини-платья. И фанаты не устают осыпать ее комплиментами.
Дизайнер Игорь Гуляев показал, какой модницей бывает Алла Пугачева даже во время обычной прогулки по ночной Москве. Он запечатлел народную артистку в черном пальто в пол, стильном берете и огромных темных очках. И этот готичный образ подчеркнул хрупкость Пугачевой.
Несколькими днями ранее Примадонна наведалась в бутик Игоря Гуляева. И во время визита она предстала на публике в наряде, схожем с образом легендарного кутюрье Карла Лагерфельда.
Недавно Алла Пугачева побывала в театре на мюзикле, главную роль в котором исполняет ее старший внук Никита Пресняков. Для культурного вечера народная любимица облачилась в светлые обтягивающие джинсы и ажурный объемный свитер.
Фото и видео: Instagram, Starface