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Пальто в пол, огромные очки: Алла Пугачева в готичном образе прогулялась по ночной Москве

Алла Пугачева не перестает радовать поклонников своим позитивом и утонченным вкусом. В очередной раз Примадонна попала в объективы камер во время ее ночного променада по столичным улочкам. Народная артистка прогуливалась с другом, дизайнером Игорем Гуляевым. Он и опубликовал кадры с Пугачевой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева

Фото: Starface

В молодости Алла Пугачева предпочитала объемные одежды, скрывающие фигуру, а теперь певица вовсю щеголяет в молодежных образах. Примадонна любит носить джинсы, стильные аксессуары, мини-платья. И фанаты не устают осыпать ее комплиментами.

Дизайнер Игорь Гуляев показал, какой модницей бывает Алла Пугачева даже во время обычной прогулки по ночной Москве. Он запечатлел народную артистку в черном пальто в пол, стильном берете и огромных темных очках. И этот готичный образ подчеркнул хрупкость Пугачевой.

Несколькими днями ранее Примадонна наведалась в бутик Игоря Гуляева. И во время визита она предстала на публике в наряде, схожем с образом легендарного кутюрье Карла Лагерфельда.

Недавно Алла Пугачева побывала в театре на мюзикле, главную роль в котором исполняет ее старший внук Никита Пресняков. Для культурного вечера народная любимица облачилась в светлые обтягивающие джинсы и ажурный объемный свитер.

Фото и видео: Instagram, Starface

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