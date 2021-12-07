Пальто в пол, огромные очки: Алла Пугачева в готичном образе прогулялась по ночной Москве

В молодости Алла Пугачева предпочитала объемные одежды, скрывающие фигуру, а теперь певица вовсю щеголяет в молодежных образах. Примадонна любит носить джинсы, стильные аксессуары, мини-платья. И фанаты не устают осыпать ее комплиментами.

Дизайнер Игорь Гуляев показал, какой модницей бывает Алла Пугачева даже во время обычной прогулки по ночной Москве. Он запечатлел народную артистку в черном пальто в пол, стильном берете и огромных темных очках. И этот готичный образ подчеркнул хрупкость Пугачевой.