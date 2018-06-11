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Озорная Лиза и «защитник» Гарри: новое фото подросших детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина очаровало поклонников пары

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Галкина

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Максим Галкин опубликовал фото очаровательных наследников.

Фотографии наследников «главной пары российского шоу-бизнеса» — Аллы Пугачевой и Максима Галкина — неизменно вызывают бурю эмоций у многочисленных поклонников пары. Кадр, который опубликовал гордый отец в своем блоге, за первые десять минут собрал почти 30 тысяч «лайков» и несколько сотен комментариев.

«Парочка 😍», — написал Максим.

«Сладкие», «Твиксики», «Какие же они красивыыые», «Галчата ))», «Вытянулись так)))», «Классные , загорелые , подросшие!!!», «Две копии маленькие Максим и Алла», «А Лиза, кокетка. Очень хорошее фото», «Гарри красивый», «Ох какие сладкие Лиза хитрюшка , Гарри вытянулся», «Какие взрослые! Гарри всё больше становится похожим на папу. Но точно не на Киркорова», — обсуждают подписчики.

Семья отдыхает на море. На днях Максим делился своими воспоминаниями из детства: «Как это прекрасно: море и детство. Я до сих пор помню, как в четыре года нырнул в море, открыл глаза под водой и увидел рыбку, для меня эта простая мелкая рыбешка стала самой золотой добычей той далекой беззаботной поры. Наши дети - это еще и возможность хоть одним глазком, хоть на крохотное мгновение посмотреть на тот прекрасный мир, который во всем красочном великолепии раскрывал нам свои объятия в нашем собственном детстве...»

Фото: instagram

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