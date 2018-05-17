Максим Галкин рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова: «Настало время приподнять портьеру тайны»

«Ахаха», «Не в бровь а в глаз!!!», «Великолепно!!!», «Так вот оно что», «Братья», «Стремно похож», «Правда что, задолбали уже своими сходствами, молодец Максим!!», «Все тайна раскрыта,как нам жить дальше?!», «Гарри похож только на Максима! Не выдумывайте, искатели генов», «Очень даже похож на вас, прям копия», «Максим Гарри Максимович очень похож на тебя! Не обращай внимания! Он копия ты а Лизуня копия Алла Борисовна!», «Вы красавчик и сынишка! Здоровья всей вашей семье», — поддержали Максима подписчики.

Вы тоже видите это сходство?