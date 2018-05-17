Максим Галкин рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова: «Настало время приподнять портьеру тайны»

«Последнее время внимательные подписчики, пронырливые пользователи и остроглазые журналисты заметили, что наш сын Гарри стремно похож на поп-короля Филиппа. Настало время приподнять портьеру тайны, сдуть пыль с семейных архивов, проветрить чердак воспоминаний, закрыть это зависшее окно подозрений,.. о чем это я? А, вашему вниманию рубрика "Минутка иНстины". Смотреть до конца», — написал шоумен под разоблачающим видео.
«Ахаха», «Не в бровь а в глаз!!!», «Великолепно!!!», «Так вот оно что», «Братья», «Стремно похож», «Правда что, задолбали уже своими сходствами, молодец Максим!!», «Все тайна раскрыта,как нам жить дальше?!», «Гарри похож только на Максима! Не выдумывайте, искатели генов», «Очень даже похож на вас, прям копия», «Максим Гарри Максимович очень похож на тебя! Не обращай внимания! Он копия ты а Лизуня копия Алла Борисовна!», «Вы красавчик и сынишка! Здоровья всей вашей семье», — поддержали Максима подписчики.
Вы тоже видите это сходство?
Фото: instagram