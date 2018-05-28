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Озорная челка и красивые дети: Ольга Кабо с семьей появилась на обложке журнала

Актриса Ольга Кабо похвасталась новой обложкой со своим участием и пожаловалась на разлуку с детьми.

Плотный график часто станосится настоящей помехой даже для влюбленных в свою работу людей. Популярная актриса Ольга Кабо признается, что скучает по детям даже в относительно коротких поездках.

«Гастроли на целую неделю разлучили меня с семьёй, детьми... Как же я соскучилась! И вот, в Абакане, увидела всех моих детишек на обложке Караван Историй, и так тепло стало на душе. Танюша и Витюша, ждите, Ваша мама-гастролерша завтра вернется из дальних стран и снова будет с Вами))», — написала она в блоге.

Поклонники актрисы отметили, как похорошела ее дочь. Они также заметили озорную челку любимицы.

«Олечка, какие же вы все прекрасные», «Пусть всегда согревает Вас тепло домашнего очага», «Красивая вы Ольга!!! И дети у вас классные», «Челка вам идет», «Дочь голубоглазая, очень красивая девушка», «Шикарная обложка и Оленька с детками такие красивые», «Супер удачное фото», — обсуждают фолловеры.

Автором фото стал Гончаров Филипп, работавший со многими известными глянцевыми изданиями.

Фото: instagram

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