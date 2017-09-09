В Сочи прошла церемония открытия музыкального конкурса

Минувшим вечером в Сочи прогремела церемония открытия 16-го Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна», а после нее звездные гости отправились на afterparty в отель Pullman.

В центре внимания оказалась 49-летняя актриса Ольга Кабо, которая посетила закрытую вечеринку со своей 19-летней дочерью Татьяной. Знаменитая актриса появилась на afterparty в шелковом платье с глубоким декольте, подчеркнувшим шикарные формы. Дочь Ольги выбрала более скромный наряд, однако нельзя не отметить, что в красоте Татьяна не уступает знаменитой маме.