Озеро, пикник и рэп: невеста Гуфа рассказала, как он сделал предложение

В конце октября стало известно, что метам Айзы Долматовой о воссоединении с экс-мужем Гуфом (Алексеем Долматовым) сбыться не суждено. Артист сделал предложение своей девушке Юлии Королевой, о чем та сообщила в соцсетях, показав кольцо.

Теперь же Юлия рассказала, как и где состоялось знаменательное событие. Отвечая на вопрос одного из подписчиков, Королева отметила, что все было настолько трогательно, что даже воспоминание об этом моменте волнует ее до слез. Накануне она арендовала дом у озера, где планировала провести вместе с рэпером и его сестрой несколько дней. Даже меню приобретаемых продуктов не намекало на предстоящую помолвку — компания прихватила еду для пикника: сыр, сосиски для костра.