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Мечты Айзы о воссоединении разбились: Гуф женится на молодой модели

42-летний рэпер Гуф, известный как Алексей Долматов женится на своей девушке Юлии. Об этом дизайнер и модель сообщила на своей странице в Instagram. Исполнитель решил сделать возлюбленной сюрприз и устроил ужин, где и предложил Королевой руку и сердце в присутствии своей сестры.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Гуф и Юлия Королева

Фото: @yuliyakorolevaa/Instagram

Юлия опубликовала снимок в Stories, где показала помолвочное кольцо. «Не могу не поделиться! Я так люблю тебя, конечно да!» — подписала кадр модель.

Гуф сделал предложение своей девушке

Гуф сделал предложение своей девушке

Фото: @yuliyakorolevaa/Instagram

Еще недавно крепкий влюбленный союз чуть не разрушило заявление бывшей жены Алексея Айзы, которая призналась, что якобы она сошлась с экс-мужем и планирует дать ему еще один шанс. Долматова рассказывала о переписках с экс-возлюбленным, в которых они строили планы на совместное будущее.

Но сам рэпер категорически отрицает любую связь с бывшей женой и матерью его сына Сэма. Девушка Гуфа Юлия не стала остро реагировать на провокации и предпочла остаться в стороне. По итогу пара осталась вместе.

Алексей и Юлия встречаются уже несколько лет. Девушка знакома с членами семьи жениха и с его наследником Сэмом.

Фото и видео: Instagram