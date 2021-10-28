Мечты Айзы о воссоединении разбились: Гуф женится на молодой модели

Еще недавно крепкий влюбленный союз чуть не разрушило заявление бывшей жены Алексея Айзы, которая призналась, что якобы она сошлась с экс-мужем и планирует дать ему еще один шанс. Долматова рассказывала о переписках с экс-возлюбленным, в которых они строили планы на совместное будущее.

Но сам рэпер категорически отрицает любую связь с бывшей женой и матерью его сына Сэма. Девушка Гуфа Юлия не стала остро реагировать на провокации и предпочла остаться в стороне. По итогу пара осталась вместе.

Алексей и Юлия встречаются уже несколько лет. Девушка знакома с членами семьи жениха и с его наследником Сэмом.