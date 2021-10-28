Мечты Айзы о воссоединении разбились: Гуф женится на молодой модели
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @yuliyakorolevaa/Instagram
Юлия опубликовала снимок в Stories, где показала помолвочное кольцо. «Не могу не поделиться! Я так люблю тебя, конечно да!» — подписала кадр модель.
Фото: @yuliyakorolevaa/Instagram
Еще недавно крепкий влюбленный союз чуть не разрушило заявление бывшей жены Алексея Айзы, которая призналась, что якобы она сошлась с экс-мужем и планирует дать ему еще один шанс. Долматова рассказывала о переписках с экс-возлюбленным, в которых они строили планы на совместное будущее.
Но сам рэпер категорически отрицает любую связь с бывшей женой и матерью его сына Сэма. Девушка Гуфа Юлия не стала остро реагировать на провокации и предпочла остаться в стороне. По итогу пара осталась вместе.
Алексей и Юлия встречаются уже несколько лет. Девушка знакома с членами семьи жениха и с его наследником Сэмом.
Фото и видео: Instagram