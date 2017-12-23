Актриса и журналист Яна Поплавская раскрыла один из секретов крепкого брака.

Все семьи ругаются, уверена актриса Яна Поплавская. Однако грамотная ссора может укрепить брак, считает актриса, журналистка и мама двух уже взрослых сыновей.

«Важно не допустить, чтобы из искры разгорелось пламя», — пишет она в своей колонке для «Летидор», и приводит основные правила поведения в горячих ситуациях.

Не попрекайте увлечения человека. «Непонимание, которое ведет к ссоре, рождается тогда, когда вы перестаете интересоваться жизнью близкого человека. Положа руку на сердце, вам может быть не очень хочется слушать о том, что сегодня происходило на его совещании… Но отношения и брак — это работа», — уверена Яна. Люди должны быть похожими друг на друга. Нужно не только не попрекать, но и разделять увлечения партнера — слушать его любимую музыку, читать книги японских писателей, если он интересуется ими. А вдруг понравится? «Да, мужчине и женщине могут нравиться разные вещи, но каждому из нас нужен человек, с которым мы будем смотреть в одном направлении. Неважно, сколько ложек сахара он кладет в кофе, неважно, ест он мясо или нет, но очень важно, чтобы ваш взгляд на мир, умение наслаждаться вещами были максимально схожими», — пишет звезда. Конфликты нужно решать по мере поступления. «Не следует в один момент вспоминать все плохое, что когда-либо происходило Если вы ругаетесь, то ругайтесь конкретно. Например, отправили мужа в булочную за хлебом, а он принес надкусанный батон (ну проголодался он и не дотерпел до обеда). Вот и ругайтесь по поводу случившегося, если, конечно, такая мелочь для вас является причиной». Однако, если причину недовольства можно изжить другим способом, используйте его: «Я всегда сыну говорю: "Не смей ругаться! Беги срочно в ванную, садись на край, включай воду, умойся, приди в себя, тогда выходи. Не смей никогда срываться"». Не оскорбляйте родственников и друзей партнера. «Вот, например, я никогда не открывала рот по поводу свекрови, никогда! Я могла быть чем-то недовольна, но я понимала, что эта женщина родила моего мужа. Есть такие вещи, которые нужно принять как аксиому, и все», — приводит пример Яна.

«Влюбленному человеку хочется постоянно разговаривать с объектом своей любви. Предположим, я уехала в командировку и попала на концерт. В этот же вечер я звоню мужчине и говорю: «Боже, как бы я хотела, чтобы ты услышал эту прекрасную музыку!» И так по любому поводу. Вы можете обсуждать что угодно! Вам хочется обсуждать с человеком что угодно», — делится Поплавская опытом. А вы согласны?

Фото: instagram