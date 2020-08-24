Отметившая 40-летие Равшана Куркова рассказала, как проходит ее отпуск: «Вернусь +2 кг»

«За эти 3 дня я успела попасть в туман в Матласе, увидеть водопад Тобот в Хунзахе, покататься по Чиркейскому водохранилищу, обалдеть от вида на Сулакский каньон, переночивать в старинном доме селения Чирката, налопаться сытных чудушек (тонких пирогов с разными начинками), домашнего сыра и абрикосовой каши с урбечем (вернусь в Москву плюс 2 кг точно). Сеть тут всполохами (вай-фай не балует), сервис развивается постепенно, но переменчивость погоды и магическая красота природы завораживает. Дагестан — это любовь!», — рассказала она.

«Какая же красота! И вы прекрасная! Лучшая из женщин!», «Приезжайте к нам почаще, Равшана, наш народ очень теплый и гостеприимный. Мы всегда рады таким людям, как вы», «Первое фото просто прелесть», «Милая такая», — оценили поклонники Равшаны ее фото в национальном дагестанском костюме.

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