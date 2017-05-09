9 мая многие звезды отечественного шоу-бизнеса поздравляли страну с 72-ой годовщиной Победы, отдавая дань уважения предкам и исполняя песни военных лет. Один из главных праздничных концертов прошел в Георгиевском зале Кремля, где собрались ветераны, артисты, другие почетные гости и, конечно же, Владимир Путин. Лично встретиться и сфотографироваться с президентом не упустила возможности певица Валерия. В своем блоге она опубликовала совместное фото с Владимиром Владимировичем, которое было сделано сразу после выступления.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Май 9 2017 в 4:02 PDT

«После концерта в честь Дня Победы в Георгиевском зале Кремля с Президентом России В. В. Путиным.», - подписала снимок Валерия.

Для торжественного события артистка выбрала синее платье с пышной юбкой, которое, по ее словам, «вписалось в этот роскошный интерьер наилучшим образом». Поклонники сравнили певицу с куклой Барби и отметили, что они с Владимиром Путиным отлично смотрятся вместе: «КУКЛА БАРБИ», «Платье чудесное!!! И Вы прелестная!!!», «Красавица!», «Валерия, Вы прекрасны», «С Великим Днём Победы!!! Ура!!! Отлично смотритесь», «Уважаемому Владимиру Владимировичу здоровья! ВСЕХ с праздником!Какое счастье,что на нашей земле мир!».

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Май 9 2017 в 5:01 PDT

Фото: instagram.com