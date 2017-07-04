Алена Водонаева и Алексей Комов делятся фотографиями из романтической поездки в Италию

Всего месяц назад фанаты Алены Водонаевой узнали о ее романе с питерским диджеем Алексеем Комовым. А в эти выходные пара отправилась в свое первое романтическое путешествие. Вместе с любимым Водонаева отметила 35-летие — в любимом же городе, где они сняли жилье неподалеку от театра Париоли. «Рим, я скучала», — признавалась звезда «Дома-2».

Алексей сопровождает Алену на экскурсиях, кормит ее сицилийским десертом гранита («Об этом я даже не мечтала! Его на Сицилии-то можно найти только в районе Катании, а тут такая удача», — восхищается Водонаева), задаривает избранницу букетами. Внимательные фанаты заметили: теперь капризная звезда не придирается к их содержимому. Если раньше она в свойственной ей категоричное форме требовала лишь пионы, то теперь рада и розам, и герберам, и лилиям.

Свои отношения влюбленная Водонаева старается не афишировать, но у нее это получается не слишком хорошо. «Инстаграм больше не является площадкой где хочется показывать свою личную жизнь. Жизнь, которую хочется беречь. Во всяком случае, до осени я точно ничего не покажу и ничего не скажу. А потом...», — что запланировано у пары на осень, пока остается загадкой.