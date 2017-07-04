Откровенные наряды, любимый мужчина и сицилийское мороженое: как Алена Водонаева проводит свои Римские каникулы
Всего месяц назад фанаты Алены Водонаевой узнали о ее романе с питерским диджеем Алексеем Комовым. А в эти выходные пара отправилась в свое первое романтическое путешествие. Вместе с любимым Водонаева отметила 35-летие — в любимом же городе, где они сняли жилье неподалеку от театра Париоли. «Рим, я скучала», — признавалась звезда «Дома-2».
Алексей сопровождает Алену на экскурсиях, кормит ее сицилийским десертом гранита («Об этом я даже не мечтала! Его на Сицилии-то можно найти только в районе Катании, а тут такая удача», — восхищается Водонаева), задаривает избранницу букетами. Внимательные фанаты заметили: теперь капризная звезда не придирается к их содержимому. Если раньше она в свойственной ей категоричное форме требовала лишь пионы, то теперь рада и розам, и герберам, и лилиям.
Свои отношения влюбленная Водонаева старается не афишировать, но у нее это получается не слишком хорошо. «Инстаграм больше не является площадкой где хочется показывать свою личную жизнь. Жизнь, которую хочется беречь. Во всяком случае, до осени я точно ничего не покажу и ничего не скажу. А потом...», — что запланировано у пары на осень, пока остается загадкой.
Благодарю тебя, Папа Римский Франциск, за поздравления 💙 Спасибо что собрал всех по такому важному поводу, а так же спасибо всем, кто пришёл сегодня на площадь Святого Петра, чтобы поздравить меня с днём рождения 💎 Если без шуток, совершенно случайно попали сегодня на это значимое событие для Рима, но и для меня это был хороший знак 🙏 Мы вообще пришли сюда утром желание загадывать на одно волшебное место 🦀🦀 Уверена, что такое количество людей прокачает его на скорое осуществление 🙏✨
Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)
«Мое очень заветное и желанное еще с 13 года наконец-то сбылось 1 мая в этом году», — рассказывала она: для экс-участницы «Дома-2» диджей Косинус всегда был одним из самых сексуальных и желанных мужчин.
Фото: instagram.com