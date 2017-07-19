Пользователям не понравилась форма груди 43-летней Натали, недавно ставшей мамой

Решиться стать мамой в 43 года под силу не каждой. Делиться домашними фотографиями в социальных сетях, особенно если ты звезда и к тебе приковано повышенное внимание — тем более. Популярная певица Натали столкнулась с критикой после того, как опубликовала весьма откровенное фото, на котором она уютно устроилась на диване со своим трехмесячным сыном .

Подписчики жестоко раскритиковали форму груди молодой мамы, посоветовали ей «прикрыть срам». «Вы так и ходите по дому в нижнем белье? Зачем?», «Публичные люди должны как то себя сдерживать. Да, молодец! Да, хорошо выглядит! Отличное фото, здоровья малышу. Для домашнего альбома прекрасное фото, но не на публику, уже второе фото с малышом и в трусиках. Может одеть нечего», «Можно было накинуть пеленку на Труселя», — ополчились хейтеры.

Фанатам пришлось встать на защиту любимицы: «Прекрасна и грудь и нижнее белье, Наташа улыбайся и радуйся жизни, как на фото, люди обращают внимание на такие мелочи, пусть разберутся в своей жизни и голове».

Нам кажется, что те, кто забрасывает счастливую молодую мать полными осуждения комментариями, на самом деле завидуют ей. А как считаете вы?

Фото: instagram.com