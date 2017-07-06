Провокационное фото Анны Семенович возмутило ее подписчиков

Когда 37-летней Анне Семенович хочется пошалить или привлечь внимание к проекту, она прибегает к проверенным методам. Соблазнительное декольте, «крепкий тыл», откровенные позы неизменно волнуют ее поклонников. Сегодня, в перерыве между съемками сцен для ее нового клипа, певица опубликовала очередной провокационный снимок, но, кажется, немного перестаралась. «Задумалась», — невинно подписала она весьма откровенное фото.

«Отписываюсь!!! Это становиться патологически бесстыдно», «Как достали ети сиски», «Как лягуха», — возмущаются подписчики. «Анют интересно так уселась!», «Вау!!! Какая симпотяжка!!! Такая секси!!!», «Шикарный вид», «Да кайф вощьпэ», — делают комплименты верные фанаты, преимущественно мужского пола.

Сейчас Аня работает над видео на песню «Хочу быть с тобой». Режиссером стал ее 29-летний коллега — музыкант, актер, режиссер, клипмейкер — Алексей Воробьев. Из-за одного из снимков фанаты решили, что у пары роман: «Вот это поворот, рада за вас», «Красивая пара и дети будут красивые)», «Так нежно может смотреть только влюбленный человек». Однако пару связывают лишь дружеские и рабочие отношения.

Фото: instagram.com