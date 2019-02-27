Ирина Шейк «поссорилась» с Леди Гагой в соцсетях на фоне сообщений о флирте певицы с Брэдли Купером

Настоящий скандал назревает между звездами, сообщают СМИ со ссылкой на американский таблоид The Sun: 33-летняя модель Ирина Шейк приревновала 44-летнего Брэдли Купера к 32-летней Леди Гаге и даже отписалась от той в Instagram и Twitter.

Инсайдеры утверждают, что Ирине просто надоела связанная с пиаром фильма «Звезда родилась» шумиха и дальше этого шага дело не пойдет, но никто не знает, какие разговоры ведутся на звездной кухне, успевшей повидать многое — от экзотических для Штатов борщей до топ-модели в шапочке из фольги.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: globallookpress