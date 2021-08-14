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Отец Жасмин скончался через два дня после похорон его матери

Певица Жасмин за несколько дней потеряла сразу двух близких людей. Накануне стало известно о том, что от последствий коронавируса скончалась ее 90-летняя бабушка. Однако печальные новости ухудшили состояние и отца звезды. Он также болел коронавирусом, после смерти матери его состояние резко ухудшилось. У 70-летнего пациента диагностировали 90%-ное поражение легких, даже столичные врачи не смогли спасти его жизнь.