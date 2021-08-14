Отец Жасмин скончался через два дня после похорон его матери
В семье певицы Жасмин произошла трагедия: вслед за ее 90-летней бабушкой скончался и 70-летний отец звезды Лев Манахимов. Как сообщает телеграм-канал Super.ru, он также болел коронавирусом, и его состояние сильно ухудшилось после похорон матери. С развивающимся поражением легких папу артистки перевели из больницы Дербента в Москву, но и тут врачи не смогли ему помочь.
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Фото: Instagram
У пациента диагностировали поражение легких в объеме 90%. Он скончался на второй после транспортировки день.
Лев Манахимов был балетмейстером, руководил танцевальным ансамблем «Пируэт». Ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств республики Дагестан. Отметим, что мать Жасмин Маргарита Манахимова скончалась в 1996 году, когда будущей певице было 19 лет.
Фото и видео: Instagram; East News Russia
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