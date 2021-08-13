Бабушка Жасмин скончалась от коронавируса: ей было 90 лет

В своей публикации, Жасмин написала следующее: «Сколько бы лет ни было родному человеку, все равно, наверное, невозможно до конца подготовить себя к мысли, что однажды его не станет… Но это случилось. До последнего дня бабушка в свои 90 лет была в ясном уме, с прекрасным зрением, всегда на связи со мной и с внуками и до последнего сохраняла свое особенное чувство юмора…», — написала звезда.