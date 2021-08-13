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Бабушка Жасмин скончалась от коронавируса: ей было 90 лет

О несчастье в семье артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте. Знаменитость опубликовала фотографию, на которой позирует с дедушкой и бабушкой. В сентябре 2020 года, она трогательно поздравляла ее с таким значимым юбилеем, а уже сегодня — прощается с ней навсегда. У родственницы Жасмин были хронические заболевания, однако она научилась с ними жить, и если бы не COVID–19, прожила бы еще.
Бабушка Жасмин скончалась от коронавируса: ей было 90 лет

В своей публикации, Жасмин написала следующее: «Сколько бы лет ни было родному человеку, все равно, наверное, невозможно до конца подготовить себя к мысли, что однажды его не станет… Но это случилось. До последнего дня бабушка в свои 90 лет была в ясном уме, с прекрасным зрением, всегда на связи со мной и с внуками и до последнего сохраняла свое особенное чувство юмора…», — написала звезда.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Жасмин трогательно попрощалась с бабушкой

Фото: Личный Instagram @jasmin

Долгожители в семье артистки — привычное явление. И 100-летний юбилей она могла бы отметить с легкостью, «как ее мама, наша прабабушка».

Напомним, настоящее имя Жасмин Сарра Манахимова, такое же как и у любимой бабушки: «Все мое детство, юность, да и взрослую жизнь бабушка Сара была рядом, учила всему, что умела сама, заботилась, оберегала, передавала свою житейскую мудрость, свои веселые песни, секреты своих рецептов… Мы, внуки, всегда будем помнить аромат фирменного хлеба бабушки Сары, ее задорные частушки и ласковые руки…», — завершила трогательно свой пост она и призвала всех беречь своих родных и близких во период пандемии.

Фото и видео: Instagram, Rambler

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