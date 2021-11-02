Заболевшего COVID-19 отца Юлии Началовой вылечили — он уже выписан из больницы

21 октября стало известно, что популярный продюсер попал в больницу с осложнениями, сильным кашлем и высокой температурой. На лечении Виктор Началов провел две недели в «красной зоне», где был окружен врачами, которые чутко и внимательно занимались спасением композитора от злосчастного недуга.

На данный момент 64-летнего Виктора Началова уже выписали. Об этом в сториз своего Instagram сообщила бывший PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева. «От всей души хочу поблагодарить врачей 52-й больницы, оказавших неоценимую помощь Виктору Васильевичу», — пишет Исаева в социальной сети и выражает свою искреннюю благодарность спасавшим Виктора врачам Коммунарки, в которой лежал композитор.

Череда тяжелых событий преследует Началова в последние годы. После неожиданной смерти в марте 2019-го в возрасте 39-лет его дочери Юлии Началовой композитору установили диагноз «онкология кишечника». Некоторое время Виктор находился на лечении в Израиле.