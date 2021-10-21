Отца Юлии Началовой госпитализировали с коронавирусом
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
64-летнего Виктора Началова, композитора и продюсера, доставили в больницу Москвы. ПЦР-тест Началова показал положительный результат, сатурация составляет 94%. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сейчас он находится в одном из медицинских учреждений Москвы, врачи оценивают его состояние, как средней степени тяжести.
Первые симптомы коронавирусной инфекции проявились у Виктора Началова пару дней назад – у него поднялась температура, появился кашель и сильная слабость.
Виктор Началов – известный композитор, аранжировщик. Он также являлся продюсером своей дочери, певицы Юлии Началовой, которая скончалась в 2019 году в возрасте 38 лет от тяжелой болезни. По словам ее отца, певицу погубило самолечение — она не обратилась за помощью своевременно.
«Произошел сильнейший абсцесс — заражение крови, и сердце не справилось. Дело не во врачах. Слишком поздно, конечно, обратились. У Юли была ранка на большом пальце правой ноги. Как мозоль. Очень сильно натерла. Она хотела ее сама подлечить. А потом уже, когда нога стала опухать и покраснела, вызвали «скорую». Поздно обратилась. Нельзя заниматься самолечением», - рассказывал он в интервью «Комсомольской правде».
Фото: Global Look press