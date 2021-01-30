Отец певицы МакSим поборол рак

Напомним, что несколько лет назад стало известно, что у Сергея Орефьевича — отца артистки серьезное заболевание, четвертая стадия онкологии.

Ранее мы писали, что Максим поделилась фотографией со своими подросшими дочками. Вернувшаяся в Instagram певица продолжает заполнять свой профиль личными снимками и тем самым радовать пользователей Сети К слову, дочери Марины от разных браков, сейчас певица не живет ни с одним из бывших супругов. Старшая дочка Александра родилась в 2009 году, младшая, Мария, в 2014 году