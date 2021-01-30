Отец певицы МакSим поборол рак
Фото: @maksimartist / Instagram
Отец певицы боролся с раком четвертой степени. И о том, что болезнь все же удалось победить знаменитость рассказала в социальных сетях. Там артистка устроила рубрику «вопрос-ответ». Один из поклонников поинтересовался у Марины Максимовой, как обстоят дела со здоровьем ее близкого родственника. Ее ответ стал радостным для подписчиков и фанатов звезды. Певица Максим сообщила, что «Папа в порядке. Он смог победить эту тяжелую болезнь».
Напомним, что несколько лет назад стало известно, что у Сергея Орефьевича — отца артистки серьезное заболевание, четвертая стадия онкологии.
Ранее мы писали, что Максим поделилась фотографией со своими подросшими дочками. Вернувшаяся в Instagram певица продолжает заполнять свой профиль личными снимками и тем самым радовать пользователей Сети К слову, дочери Марины от разных браков, сейчас певица не живет ни с одним из бывших супругов. Старшая дочка Александра родилась в 2009 году, младшая, Мария, в 2014 году
Фото и видео: @maksimartist / Instagram
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