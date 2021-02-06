Отец Ольги Бузовой вступился за дочь перед Давой: «Она страдает»
Фото: @buzova86 / Instagram
«Давид, а не хочешь разнулить? Она страдает», — с такими словами отец звезды обратился к Давиду Манукяну. Блогер так ничего и не ответил Игорю Дмитриевичу. Зато подписчики сразу всполошились. «Миритесь уже», «Да, возвращайся к ней». Для самой Ольги расставание с любимым человеком стало большим потрясением. Ведь она неожиданно узнала, что Давид изменял ей, но когда дело дошло до оскорблений и агрессии, уже не смогла стерпеть.
Напомним, что 22 января Ольга Бузова объявила о расставании с Давой. Печальную новость звезда рассказала в сториз, попросив подписчиков поддержать ее и не задавать вопросы об уже бывшем возлюбленном. Также Бузова обвинила Даву в насилии и опубликовала скриншоты переписок с ним. Дава во время отдыха на Мальдивах собирался купить билеты и улететь в Москву первым же рейсом.
Ольга отправила бывшему возлюбленному скриншот поста его мамы, в котором она назвала сына «мое солнечное чудо», и предлагала ему рассказать ей, что он бьет ее, оскорбляет и плюет в лицо. Позже мать Давы в комментариях в Instagram Ольги попросила не доводить ее сына до инсульта, как она уже довела свою сестру Анну.
К слову, недавно мы писали, как Ольга Бузова раскрыла правду о свадьбе на Мальдивах: «Нас поженил дворецкий». 35-летняя популярная телеведущая впервые в подробностях рассказала о свадьбе с Давидом Манукяном.
Фото и видео: @buzova86 / Instagram
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