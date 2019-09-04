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Звезда «Папиных дочек» Андрей Леонов стал дедушкой

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Андрей Леонов в «Папиных дочках»

60-летнего актера осчастливил старший сын.

Звезда сериала «Папины дочки» и сын легендарного Евгения Леонова – Андрей Леонов стал дедушкой. У его старшего сына Жени родился мальчик.

Семья Андрея Леонова

Андрей Леонов счастлив во втором раке с дочерью композитора Игоря Якушенко Анастасией. У них растут двое маленьких детей: 9-летняя Анна и 5-летний Михаил. Сын Андрея от первого брака с чилийкой Марией Алехандрой Куэвас с детства живет в Швейцарии.

Евгений Леонов-младший пошел по стопам знаменитого деда и отца: он играет в театре и пишет пьесы. Его сын стал первым и долгожданным внуком для знаменитого дедушки.

Отец с сыном поддерживают хорошие отношения. Андрей Леонов не раз бывал на спектаклях сына. «У нас художники всегда масштабные, нервные. А в Швейцарии, если режиссер поднимет на актера голос, его оштрафуют и подадут в суд, - рассказывал актер. - Так годами спокойно, тихо и жуют свою жвачку... Но это шутка. Но мне больше нравятся Женины моноспектакли. У него на все интересный взгляд».

Текст: Галина Нежнева

Фото: Kinopoisk.ru, кадры из сериала «Папины дочки»

Видео: youtube.com/ Первый канал

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