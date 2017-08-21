Портал WMJ.ru выяснил, где Ольга Бузова, Ксения Собчак, Алексей Навальный и другие знаменитости искали свое лето

Август подходит к концу, и уже сейчас можно констатировать, что лето в столице не удалось. Однако тем, кто может себе позволить выехать зарубеж или на российский юг, все же удалось сполна насладиться теплыми деньками.

Ольга Бузова жаловалась на отсутствие времени на отдых, что не помешало ей потратить 2 миллиона рублей на шопинге в Лондоне. Звезда также отметилась в Монако, Ялте, США — и теперь с гордостью демонстрирует свое загорелое тело в блоге на зависть подписчикам.

Ксения Собчак жаловалась на скуку, царящую на шикарных пляжах Малибу. А вот в Китае и Японии им с супругом Максимом Виторганом понравилось. Посетили они и российский юг.

Известного оппозиционера Алексея Навального видели в пятизвездочном отеле Ohla Eixample в центре Барселоны, в Мадриде, а пока дети отдыхали и учились в одном из детских летних языковых лагерей США, они с супругой Юлией отметились на французском пляже Grande Conche. Воссоединившись с семьей, он на шесть дней отправился в Грецию.