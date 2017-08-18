«Оля, хватит худеть!»: фигура Бузовой испугала подписчиков
31-летняя Ольга Бузова называет свою фигуру идеальной. Чаще всего в блоге поющей телеведущей появляются откровенные снимки, позволяющие изучить формы Ольги со всех сторон. Один из последних кадров сделан на Сейшельских островах, куда Бузова улетела на днях.
Певица позирует на фоне Индийского океана в пестром бикини, однако поклонники не столько восхитились пейзажем, сколько обратили внимание на фигуру знаменитости.
«Господи, страшно) такие рёбра😟», «Оля, какая ты худая! Кушай побольше! Мы тебя любим!», «Живот втянула , жаль, что руки не втянуть 🙈но в общем очень даже !!!!», «Это уже ужас а не фигура . Оля срочно что то делай», «Живот здорово втянула», «Бузова, ты вообще там ешь, или воздухом питаешься?)))))))», «Это уже похоже на анарексию....(((», «Ничего против нее не имею,но это ужас и эти бисцепсы и этот живот какой то мужской и плечи накаченные,худоба эта ни к чему ужааассс», «Оля, хватит худеть!», «Зачем так втягивать в себя воздух и фоткаться на вдохе, ребра торчат некрасиво», — отметили в комментариях подписчики.
Ольга предпочитает не отвечать на нападки хейтеров. Кроме того, телеведущая вновь опубликовала в Instagram смелый кадр.
Напомним, недавно в соцсетях обсуждали фотографию Ольги в одних трусиках. Поклонники телеведущей предположили, что телеведущая увеличила грудь.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram