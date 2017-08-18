Фолловеры телеведущей считают, что торчащие ребра выглядят ужасно

«Господи, страшно) такие рёбра😟», «Оля, какая ты худая! Кушай побольше! Мы тебя любим!», «Живот втянула , жаль, что руки не втянуть 🙈но в общем очень даже !!!!», «Это уже ужас а не фигура . Оля срочно что то делай», «Живот здорово втянула», «Бузова, ты вообще там ешь, или воздухом питаешься?)))))))», «Это уже похоже на анарексию....(((», «Ничего против нее не имею,но это ужас и эти бисцепсы и этот живот какой то мужской и плечи накаченные,худоба эта ни к чему ужааассс», «Оля, хватит худеть!», «Зачем так втягивать в себя воздух и фоткаться на вдохе, ребра торчат некрасиво», — отметили в комментариях подписчики.