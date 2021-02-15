Отца рэперши Ники Минаж насмерть сбила машина

Известно, что Роберт и Ники Минаж не были близки. Возможно, именно поэтому хип-хоп звезда никак не прокомментировала произошедшую трагедию. СМИ обращаются к представителям артистки за комментариями, но те хранят молчание.

Напомним, что в начале октября Ники Минаж объявила в своем Instagram, что готовится стать мамой. Имя и пол малыша держались в строжайшем секрете, но уже в январе поклонники звезды смогли познакомиться с ее первенцем.