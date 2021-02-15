Отца рэперши Ники Минаж насмерть сбила машина
Фото: Instagram
Отца рэперши Ники Минаж насмерть сбила машина — о трагедии сообщает издание CNN с ссылкой на полицию округа Нассау.
64-летний отец рэп дивы скончался в Нью-Йоркской больнице из-за травм, полученных от водителя, скрывшегося с места преступления сразу после столкновения. В вечер пятницы Роберт Марадж гулял по Минеоле в Лонг-Айленде, когда неожиданно был «сбит двигавшимся на север неопознанным автомобилем, который покинул место аварии», говорится в заявлении полицейского управления округа Нассау.
Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, врачи боролись за его жизнь, однако не смогли помочь мужчине, на следующий день он скончался. Сейчас команда по расследованию убийств проводит проверку и просит всех возможных свидетелей катастрофы прийти для дачи показаний — это поможет найти водителя-убийцу.
Известно, что Роберт и Ники Минаж не были близки. Возможно, именно поэтому хип-хоп звезда никак не прокомментировала произошедшую трагедию. СМИ обращаются к представителям артистки за комментариями, но те хранят молчание.
Напомним, что в начале октября Ники Минаж объявила в своем Instagram, что готовится стать мамой. Имя и пол малыша держались в строжайшем секрете, но уже в январе поклонники звезды смогли познакомиться с ее первенцем.
Фото: Instagram