Рэп-дива Ники Минаж впервые стала мамой?

Напомним, что 37-летняя скандальная рэперша Ники Минаж вышла замуж за музыканта-преступника в октябре 2019 года. О смене социального статуса она рассказала в социальной сети, опубликовав видео, в котором показала кепки с надписями «жених» и «невеста», а также кружки с надписями «мистер» и «миссис». О помолвке Минаж и Пети стало известно летом 2019 года. Артистка, прославившаяся в том числе и своим эксцентричным поведением и сценическими образами на грани морали и приличия, и мужа выбрала не совсем обычного. У новоиспеченного мужа имеются судимости за попытку изнасилования и убийство.

Ники и сама весьма противоречивая личность. Она прославилась не только благодаря своим вокальным способностям, но и привычке ярко и дерзко одеваться, и очень пышными формами, достигнутыми благодаря пластическим хирургам.