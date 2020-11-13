От юной волшебницы до модели и феминистки: как сложилась судьба Гермионы из «Гарри Поттера»

Эмма Уотсон с 6 лет твердо знала, что хочет быть актрисой, хотя у нее перед глазами, как у многих коллег, не было родных-артистов. Эмма родилась в 1990 году во Франции у родителей-адвокатов. Когда девочке исполнилось пять, семья вернулась на родину в Великобританию.

Там маленькая Эмма стала заниматься в драмкружке, руководитель которого предложил 9-летней девочке пройти кастинг в первый фильм о «Гарри Поттере». Конкурс был огромный, но талант Уотсон вкупе с ее яркой внешностью и уверенностью помогли обойти конкуренток. И Эмма получила роль Гермионы Грейнджер, которая сделала ее мировой знаменитостью и очень богатым человеком.