От юной волшебницы до модели и феминистки: как сложилась судьба Гермионы из «Гарри Поттера»
Фото: Кадр фильма
Эмма Уотсон с 6 лет твердо знала, что хочет быть актрисой, хотя у нее перед глазами, как у многих коллег, не было родных-артистов. Эмма родилась в 1990 году во Франции у родителей-адвокатов. Когда девочке исполнилось пять, семья вернулась на родину в Великобританию.
Там маленькая Эмма стала заниматься в драмкружке, руководитель которого предложил 9-летней девочке пройти кастинг в первый фильм о «Гарри Поттере». Конкурс был огромный, но талант Уотсон вкупе с ее яркой внешностью и уверенностью помогли обойти конкуренток. И Эмма получила роль Гермионы Грейнджер, которая сделала ее мировой знаменитостью и очень богатым человеком.
Фото: East News
«Гарри Поттер и философский камень» вышел на экраны в 2001 году и стал невероятно успешным с финансовой точки зрения и обласкан критиками. Особенно киноведы отметили игру Эммы Уотсон, которая, по их мнению, на экране смотрелась даже более выигрышно, чем партнеры Дэниел Рэдклиф и Руперт Гринт.
Фото: East News
За съемки в первой серии франшизы о мальчике-волшебнике Уотсон получила гонорар 125 тысяч долларов, а за работу в последнем фильме «Гарри Поттер и дары смерти: часть II» она заработала уже 15 млн. В 2001 году Эмму номинировали сразу на пять престижных кинопремий, но в итоге ей досталась лишь одна — Young Artist Award — как лучшей молодой актрисе. Неплохое начало для ребенка.
В последующие 10 лет Эмма снялась еще в 7-ми фильмах о Гарри (премьера последнего состоялась в 2011-м). За это время Уотсон стала настолько богатой, что, по ее словам, могла бы никогда в жизни не работать. И в то время, как ей поклонялись миллионы фанатов по всему миру, Эмма Уотсон вела скромный образ жизни: училась в школе, затем на курсах актерского мастерства, а после — в Брауновском университете в США, а жила в съемной квартире.
Фото: East News
Но у популярности Гермионы была и обратная сторона: Эмма не могла выйти из дома без охраны. По сути она была лишена нормального спокойного детства. В одном из интервью актриса призналась, что толпы поклонников ходили за ней по пятам, некоторым даже удавалось дотронуться до своей любимицы, а однажды ее даже пытались похитить. После этого стало понятно, что телохранители должны следовать за ней неотступно.
Пока Эмма снималась в фильмах о Гарри Поттере, ей поступали и другие предложения о работе. В 2007 году вышел фильм «Балетные туфельки», где она исполнила роль Паулины. «Я не могла отказаться о работы. Мне очень нравится это произведение», — скажет позже она (роман Ноэль Стритфилд, — прим. ред.).
Фото: Kinopoisk.ru
А еще через год поклонники увидели, а вернее услышали Эмму Уотсон в фильме «Приключения Десперо», где она озвучила Принцессу Горошинку.
И, если Дэниел Рэдклифф у большинства зрителей ассоциируется с Гарри Поттером, вне зависимости от фильма, то Эмма Уотсон органично вписывается в разные роли. И глядя на нее на экране в других фильмах у зрителей не создается впечатление, что они видят все ту же Гермиону Грейнджер. Это же отмечают и кинокритики, хваля артистическую пластичность Эммы.
С 2005-го (тогда ей было всего 15 лет) Уотсон стала появляться на обложках журналов и в рекламе. Эмма признавалась, что мир моды увлек ее настолько же, как и кино. В последующие годы актриса сотрудничала со знаменитыми брендами, рекламируя их. И вскоре актриса стала профессиональной моделью.
Фото: East News
После того, как закончилась эпоха Гарри Поттера, которую артистка называет огромной частью своей жизни, Эмма активнее стала сниматься в других проектах — у нее освободилось время. Так, в 2011-м она снялась с Мишель Уильямс и Эдди Редмэйном в «7 дней и ночей с Мэрилин», годом позже вышел «Как хорошо быть тихоней», где ее партнером стал Эзра Миллер (фильм получил высокие оценки критиков), в 2013-м — почти провалившийся в прокате «Элитное общество», а в 2014-м — «Ной» с Расселом Кроу в главной роли.
Фото: Kinopoisk.ru
Затем Эмма сыграла в таких фильмах, как «Затмение» и «Колония Дигнидад» (2015 год), «Красавица и Чудовище» и «Сфера» (2017) и высоко оцененный «Маленькие женщины» (2019).
Фото: www.instagram.com/emmawatson/
Но даже теперь, после 20 лет съемок в кино Эмма Уотсон не уверена, что актерское мастерство — это то, чем бы она хотела заниматься всю жизнь. «Дэниел и Руперт кажутся уверенными в своем выборе… Мне нравится играть, но есть много других вещей, которыми я бы с удовольствием занялась», — говорила она в интервью несколько лет назад. Правда, с тех пор взгляды актрисы могли поменяться.
В 2009 году Эмма попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия.
Помимо съемок Уотсон уделяет много времени борьбе за права женщин. Эмма побывала в Замбии и Бангладеш, где выступала за то, чтобы девочки там получали образование. В 2014-м актрису назначили послом доброй воли ООН. В том же году Уотсон запустила кампанию ООН-женщины HeForShe (буквально — он за нее), призывающую мужчин выступать за равенство полов. Уотсон считает феминизм убеждением в том, что мужчины и женщины должны иметь равные права и возможности, а не тем, чем его привыкли видеть массы, путая с понятием «мужененавистница».
Фото: East News
О личной жизни актриса предпочитает не рассказывать. Но однажды она призналась, что в 10 лет влюбилась в коллегу по «Гарри Поттеру» Тома Фелтона (Драко Малфой).
Известно, что в 21 год Эмма Уотсон начала встречалась с аспирантом Оксфордского университета Уиллом Адамовичем. Их роман завершился через два года. После ее бойфрендом был регбист Мэттью Дженни, но плотные рабочие графики не позволили им продолжить отношения. Позже актриса два года состояла в отношениях со специалистом в области компьютерных технологий Уильямом Найтом, затем несколько месяцев она встречалась с актером Кордом Оверстритом.
Весной 2020 года журналисты прознали, что Эмма состоит в тайных отношениях с 30-летним бизнесменом Лео Робинтоном.
Фото и видео: Instagram Эмму Уотсон, East News, Kinopoisk.ru, кадры фильмов
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