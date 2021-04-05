От раздачи листовок до дуэта с Бузовой: 10 фактов о популярном блогере Ане Покров

Больше 5 миллионов подписчиков в Instagram (и миллионы на других интернет-платформах), дружба со знаменитостями, участие в престижных музыкальных премиях... Так выглядит жизнь 21-летней Ани Покров, одной из самых популярных и высокооплачиваемых участниц команды Dream Team House. Но еще несколько лет назад жизнь девушки была совсем иной...