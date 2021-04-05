От раздачи листовок до дуэта с Бузовой: 10 фактов о популярном блогере Ане Покров
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Фото: instagram.com/pokrov90/
Больше 5 миллионов подписчиков в Instagram (и миллионы на других интернет-платформах), дружба со знаменитостями, участие в престижных музыкальных премиях... Так выглядит жизнь 21-летней Ани Покров, одной из самых популярных и высокооплачиваемых участниц команды Dream Team House. Но еще несколько лет назад жизнь девушки была совсем иной...
- Анна Покровская родилась в Волгограде в декабре 1999 года. Родители девочки развелись, когда той было всего четыре года.
- Музыкальный и артистический таланты у Ани разглядели еще в детстве: в 8 лет ее отдали в музыкальную школу учиться играть на домре. Училась девочка хорошо, и в общеобразовательной школе тоже — на 4 и 5.
- Семья жила небогато, и Аня, чтобы помочь маме, раздавала листовки и даже работала официанткой.
- После школы Покров поступила в Волгоградский государственный институт искусств и культуры, чтобы стать режиссером театрализованных представлений и праздников. В Dream Team House Аню, заметив ее видео в TikTok (юмористические сценки, танцы и песни), пригласили в 2020 году.
- В октябре 2020-го Forbes впервые составил список самых высокооплачиваемых тиктокеров, и Покров (также она называет себя Аня Антигрустин) оказалась на 9-м месте с доходом в TikTok в 1,92 миллиона рублей.
- Самой дорогой и запоминающейся покупкой Аня называет машину, на которую заработала сама. Девушка любит делать сюрпризы и родителям.
- Покров часто экспериментирует с прическами: то наращивает длинные локоны, то делает крутые кудри, то коротко стрижется. При этом она против пластических операций (пока что...).
«Во внешности я бы ничего не меняла», — призналась она в одном из интервью.
- Покров не скрывает, что не может жить без социальных сетей.
- На вопрос, есть ли у нее секрет успеха, Аня Покров отвечает, что в ее жизни все получилось само собой.
- Ане нравится творчество Artik & Asti и Ольги Бузовой, которую обожает считает настоящей работягой. Кстати, Ольга отвечает девушке взаимностью, называя Покров «моя Аня». На днях девушки сделали миллионам поклонников сюрприз — выпустили совместный фит.
Кстати, Ольга Бузова и Аня Покров блистали на премии «ЖАРА Music Awards», где друг Ани Даня Милохин получил награду в номинации «Трендсеттер года». Фотоотчет с мероприятия смотрите на сайте Passion.ru.
Фото: instagram.com/pokrov90
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