47-летний продюсер Иосиф Пригожин и 48-летняя певица Валерия — прекрасный творческий союз, пример семьи, в которой мужчина боготворит жену, и та отвечает ему взаимностью. У него — трое детей от двух предыдущих браков. У нее — трое наследников от отношений с Александром Шульгиным. А вот общих детей пока нет. Впрочем, как оказалось, они оба работают над этим вопросом.

«Я действительно мечтаю о детях. Только я знаю, что все нужно делать в свое время. Такие шансы были и, возможно, еще будут», — сообщил Иосиф сайту Woman.ru. Его жена также признавалась, что мечтает еще раз стать матерью.

Супруги ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, много путешествуют. И пока не возлагают надежд на суррогатных матерей, пробуя зачать и родить ребенка самостоятельно. Недавно в эфире передачи «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым Валерия признавалась, что у них почти получилось, но она потеряла ребенка из-за болезни. «Была высокая температура, пришлось пить сильные антибиотики. Была какая-то неправильная дозировка. И видимо, это и вызвало отторжение плода. Все это произошло в нашем доме в Швейцарии, на берегу Женевского озера, где мы с Иосифом так любим бывать», — говорила она.

Публикация от VALERIYA (@valeriya)Июл 27 2016 в 1:12 PDT

Желаем паре удачи в этом нелегком деле!

Фото: instagram.com