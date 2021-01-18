Девушка известного тиктокера Дани Милохина призналась, что исправила себе нос
О том, что решилась на ринопластику, Юля рассказала своим подписчикам лично в своем микроблоге в социальной сети Instagram. 18-летняя звезда сказала, что операцию сделала не потому, что была недовольна собственным носом, под нож пластического хирурга ее заставили лечь последствия серьезной автомобильной аварии, в которую она попала еще в детстве.
По словам девушки, из-за перелома носа у нее начались проблемы с дыханием из-за неправильно сросшихся хрящей, потому она ждала совершеннолетия, чтобы исправить ситуацию. Как известно, Юля заплатила около полумиллиона рублей за ринопластику, но она может себе это позволить, так как наравне со своим парнем Даней Милохиным считается одной из самых высокооплачиваемых тиктокеров. Операция, как известно, прошла вполне успешно, однако девушка не ожидала, что восстановление будет таким болезненным. После тяжелой процедуры ей понадобилось 2 недели, чтобы прийти в себя. Однако Юля не стала скрывать от подписчиков, что сделала пластику и честно рассказала об этом в своем блоге, сопроводив пост фотографиями, на которых ее лицо забинтовано.
Подписчики выразили сочувствие своей любимице и в комментариях написали множество слов поддержки: «Скорейшего восстановления», «Оу, держись», «Ты умничка», «Солнце, мы с тобой, ты у нас большая молодец!», «А ну быстро давай поправляйся!», «Поправляйся Юля! Ждем обратно к нам с полными силами и такую же прекрасную, какой была», «Зайка, все будет хорошо», «Даже никаких синяков и отеков!» «Я одна не знаю, что с ее носом? Но пусть поправляется».
Фото: Instagram @julia.gavrilina
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