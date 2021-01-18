Девушка известного тиктокера Дани Милохина призналась, что исправила себе нос

Подписчики выразили сочувствие своей любимице и в комментариях написали множество слов поддержки: «Скорейшего восстановления», «Оу, держись», «Ты умничка», «Солнце, мы с тобой, ты у нас большая молодец!», «А ну быстро давай поправляйся!», «Поправляйся Юля! Ждем обратно к нам с полными силами и такую же прекрасную, какой была», «Зайка, все будет хорошо», «Даже никаких синяков и отеков!» «Я одна не знаю, что с ее носом? Но пусть поправляется».

Фото: Instagram @julia.gavrilina

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